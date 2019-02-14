В Москве арестовали подозреваемых в убийстве арбитражного управляющего

Москва, , 10:55 — REGNUM Четверо граждан, обвиняемых в похищении и убийстве арбитражного управляющего, арестованы в столице России. Об этом сообщает 14 февраля пресс-служба Главного следственного управления СКР по Москве.

В ведомстве отметили, что в отношении 45-летнего москвича и троих его соучастников расследуется уголовное дело об убийстве 55-летнего арбитражного управляющего.

«В ноябре 2016 года обвиняемые похитили мужчину и вывезли его за пределы Москвы. В апреле 2017 года в лесополосе на территории Московской области было обнаружено тело потерпевшего», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в СКР рассказали, что позднее были получены данные, свидетельствующие о причастности упомянутых граждан к инкриминируемым им деяниям. В настоящее время обвиняемым избрана мера пресечения в виде ареста.