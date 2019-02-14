СК возбудил уголовное дело о гибели пяти человек на Ставрополье

Ставрополь, , 10:50 — REGNUM Уголовное дело по факту гибели пяти человек в результате отравления угарным газом селе Новомихайловском Красногвардейского района Ставропольского края возбуждено следственными органами, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по региону 14 февраля.

Трагедия произошла накануне — тела пяти человек, в том числе девятилетнего мальчика, были обнаружены в одном из домовладений. По данным следствия, причиной смерти людей явилось отравление угарным газом. По предварительным данным, трагедия произошла из-за неисправности газовой отопительной печи.

«В настоящее время по уголовному делу проведен осмотр места происшествия, назначен ряд судебных экспертиз, проводятся иные следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в СУ СКР.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 12 февраля в одном из сел Волгоградской области от отравления угарным газом погибли трое человек. На Ставрополье только с начала зимы произошло несколько случаев отравления людей угарным газом, в том числе и с летальным исходом.