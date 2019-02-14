Глава СКР потребовал изучить дело о гибели на охоте в Новгородской области

Москва, , 10:29 — REGNUM Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин потребовал привлечь независимых специалистов по баллистической экспертизе к изучению материалов дела по факту гибели мужчины на охоте в лесу Новгородской области. Как сообщает пресс-служба СКР, об этом деле главе СКР рассказал житель Краснодарского края в ходе личного приёма граждан, который Александр Бастрыкин провёл в Москве.

Мужчина сообщил главе СКР о прекращении уголовного дела по факту смерти его отца, погибшего от огнестрельного ранения на охоте в Новгородской области.

«Мужчина не согласен с решением следователей, полагая, что к смерти отца могли быть причастны иные лица», — пояснили в Следственном комитете России.

Руководитель управления СКР по Новгородской области Николай Коннов, который также участвовал в личном приёме главы ведомства, представил Александру Бастрыкину события в новгородском лесу на специальном макете.

Отметим, что в Москву на встречу с главой ведомства прибыли жители Челябинской, Тульской, Ярославской, Московской и Волгоградской областей, Республики Марий Эл, Ставропольского, Краснодарского и Алтайского краев и ряда других регионов. Ряд уголовных дел Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат СКР.