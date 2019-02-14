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Заведено второе дело на школьника, устроившего резню в Столбцах

Происшествия

Производство возбуждено по факту покушения на убийство подростков

Столбцы, Белоруссия, 14 февраля 2019, 10:27 — REGNUM  В Белоруссии возбуждено еще одно уголовное дело в отношении десятиклассника, устроившего нападение на преподавателей и учеников школы города Столбцы в Минской области. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета республики.

Отмечается, что производство возбуждено по факту покушения на убийство подростков. В ведомстве ранее сообщили, что 11 февраля 15-летний ученик совершил нападение с применением холодного оружия на 50-летнюю преподавательницу истории и на 17-летнего ученика 11 класса. От полученных ран женщина и школьник скончались на месте.

Еще двое учеников школы с ножевыми ранениями доставлены в больницу, на данный момент их жизням ничего не угрожает.

«Дополнительно в отношении десятиклассника возбуждено уголовное дело о покушении на убийство подростков, которые в настоящее время находятся на излечении, и иных лиц», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, позднее белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя нападение в столбцовской школе, заявил, что в школах республики творится полный бардак.

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