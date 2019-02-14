За сутки интенсивность обстрелов ДНР удвоилась — СЦКК

Соледар, ДНР, , 10:17 — REGNUM За минувшие сутки зафиксировано 35 нарушений режима прекращения огня со стороны Украины, сообщили 14 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском направлении ВСУ выпустили четыре мины калибра 120 мм.

На донецком направлении украинские силовики выпустили девять мин калибра 120 мм, 51 мину калибра 82 мм, применили зенитные установки, вооружение БМП, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

На мариупольском направлении ВСУ семь раз применили миномёты калибра 120 мм, выпустив в общей сложности 64 мины. Также зафиксированы два взрыва мин калибра 82 мм, использование вооружения БМП, гранатомётов РПГ, СПГ и крупнокалиберного стрелкового оружия.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (Доломитное); Ясиноватая, Спартак, Жабичево, Весёлое, Донецк («Вольво-центр», посёлок шахты Трудовская, Александровка), Сосновское, Ленинское, Саханка», — сказано в сообщении.

В общей сложности ВСУ выпустили около 460 единиц боеприпасов.

В СЦКК отметили, что в ходе обстрелов повреждения получил жилой дом, расположенный в населённом пункте Доломитное, а также ближайшая к нему линия электропередач. В посёлке Коминтерново сгорел магазин и повреждена хозяйственная постройка.

Напомним, сутками ранее ВСУ выпустили по территории ДНР 214 единиц боеприпасов, то есть почти в два раза меньше.

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Ранее в СЦКК заявили, что общее число снарядов, выпущенных по территории ДНР с начала 2019 года, достигло 5 тыс. единиц.

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