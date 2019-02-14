В Оренбурге из-за коммунальной аварии ограничили движение транспорта

Оренбург, , 10:11 — REGNUM В Оренбурге ликвидируют последствия крупной коммунальной аварии, которая произошла вечером 13 февраля. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в компании «Оренбург водоканал», без воды осталось 35 жилых домов. Планируется, что водоснабжение будет восстановлено во второй половине дня 14 февраля.

Прорыв произошёл на чугунном водоводе диаметром 200 мм по ул. Пролетарской, 89. Место повреждения локализовано, но ремонт осложняется изношенностью водовода.

По данным ГУ МЧС по региону, из-за прорыва на чугунном водоводе пришлось перекрыть движение транспорта по ул. Пролетарской на участке от ул. Постникова до ул.Рыбаковской. В ведомстве подчеркнули, что социально-значимые объекты в зону отключения не попали.

Организован подвоз воды. Теплоснабжение осуществляется в штатном режиме.