Четверг, 14 Февраля 2019 года
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В Северной Корее произошло землетрясение магнитудой 2,7

Происшествия

Эпицентр землетрясения находился в 17 км к юго-востоку от Пхеньяна

Пхеньян, 14 февраля 2019, 10:13 — REGNUM  В Северной Корее произошло землетрясение, сообщает The Korean Economic Daily.

Согласно информационному источнику, 13 февраля в 5:16 (по местному времени) произошло землетрясение магнитудой 2,7 к юго-востоку от столицы Северной Кореи города Пхеньяна.

Известно, что эпицентр землетрясения находился в 17 км к юго-востоку от Пхеньяна. Очаг залегал на расстоянии 21 км под землей.

Как сообщили представители метеорологической службы, землетрясение было землетрясение естественного происхождения.

Кроме того, в январе 2019 года в 40 км к северо-северо-западу от уезда Кильджу, провинция Хамгён-Пукто также произошло землетрясение магнитудой 2,8.

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Землетрясения
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