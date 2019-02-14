Прокуратура проверяет сообщения о черном снеге в Кузбассе

Прокопьевск, Кемеровская область, , 09:55 — REGNUM В Кемеровской области прокуратура проверяет сообщения СМИ о черном снеге, который выпал в городе Прокопьевск, сообщает 14 февраля «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального надзорного ведомства.

Отмечается, что на прошлой неделе в средствах массовой информации были опубликованы материалы о том, что на обогатительной фабрике «Прокопьевская» произошел выброс угольной пыли.

«Организована проверка, которая определит, были ли превышены нормы загрязнения», — сообщили в пресс-службе.

Вместе с тем, заместитель главы региона по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов, комментируя ситуацию с черным снегом в Прокопьевске и Киселевске, заявил, что причиной этого могли стать также котельные.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее проживающие в населённых пунктах вдоль реки Вилюй жители Якутии пожаловались на грязную воду — она сильно пожелтела. Люди предположили, что это могло произойти из-за прорыва дамбы Иреляхского месторождения АЛРОСА.

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