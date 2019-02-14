Экс-полицейский в Ульяновске попался на взятке

Ульяновск, , 09:39 — REGNUM В Ульяновской области завершено расследование уголовного дела в отношении экс-начальника отделения ГИБДД межмуниципального отдела МВД «Новоспасский». Его обвиняют в получении 170 тыс. рублей взятки, сообщает областное следственное управление СКР по региону.

По версии следствия, 30 марта 2018 года обвиняемый, находясь в салоне машины в Ленинском районе Ульяновска, лично получил 170 тыс. рублей от директора одной из коммерческих фирм.

«За полученную взятку майор полиции должен был исключить факты остановок автоинспекторами принадлежащих этой коммерческой структуре автомашин-нефтевозов, и привлечение их водителей к административной ответственности на обслуживаемой им территории», — говорится в сообщении.

Злоумышленнику инкриминируют совершение преступления, предусмотренного пп. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки с вымогательством в крупном размере»), ч. 1 ст. 169 УК РФ («Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности»). Уголовное дело направлено в суд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года был вынесен приговор экс-сотрудник отдела МВД России по Заволжскому району Ульяновска. Следствием и судом установлено, что в январе 2018 года злоумышленник сфальсифицировал несколько протоколов следственных действий по уголовному делу о тяжком преступлении. Ему назначено два года лишения свободы условно.

Напомним, в 2018 году в Ульяновской области были вынесены приговоры двум полицейским-взяточникам. В декабре перед судом предстал бывший оперуполномоченный, пообещавший за 600 тыс. рублей непроведение проверки его коммерческой деятельности. Суд назначил ему 3 года лишения свободы в колонии строгого режима. В июле 2018 года экс-замначальника полиции по охране общественного порядка УМВД признан виновным в получении взятки в 12 млн рублей, получив наказание в виде 10 лет колонии строгого режима и 38,55 млн рублей штрафа.