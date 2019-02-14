Из-за коммунальной аварии затопило улицы Центрального района Новокузнецка

Новокузнецк, Кемеровская область, , 09:32 — REGNUM В Центральном районе Новокузнецка в ночь с 13 на 14 февраля произошла коммунальная авария, без холодной воды частично или полностью остались более 20 домов на проспектах Ермакова и Кузнецкстроевском, на улицах Павловского и Тольятти. Под ограничение водоснабжения также попали детский сад, женская консультация и бизнес-центр. Об этом сообщают местные СМИ

«На сетях ООО «Водоканал» произошёл порыв на водопроводе, повредилась труба диаметром 300 мм. В результате вода стала выливаться на улицу. Горожанам, которым ночью и ранним утром было необходимо добраться до своих автомобилей, пришлось проявить смекалку», — пишет издание «Новокузнецк.ru».

"Как рассказали специалисты «Водоканала», отключений нет, только снижен напор подачи воды. Ремонтные работы планируют завершить до 15:00. Авария произошла и на Кирова, 17. Там люди остались без воды до 17:00», — отмечает «Ваш город.ru.