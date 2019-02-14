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Гражданин РФ погиб на заводе в Южной Корее — СМИ

Происшествия

Трагедия произошла в четверг, 14 февраля, в городе Чхонджу

Сеул, 14 февраля 2019, 09:13 — REGNUM  В Южной Корее на одном из заводов погиб гражданин Российской Федерации. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на свои источники.

Трагедия произошла в четверг, 14 февраля, в городе Чхонджу. По предварительным данным, мужчине, имя которого не называется, был 61 год.

Отмечается, что бетонная плита весом 2,8 тонны придавила гражданина РФ. В настоящее время выясняются причины происшествия.

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