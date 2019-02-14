В Одесской области СБУ ликвидировала подпольный цех по обработке янтаря

Одесса, Украина, , 09:01 — REGNUM Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) остановили деятельность подпольного цеха, в котором обрабатывали незаконно добытый янтарь, заявили 13 февраля в пресс-службе СБУ, сообщается на сайте ведомства.

Во время обыска было найдено оборудование по огранке камней, 15 кг готовых изделий, деньги и «чёрная бухгалтерия». Со склада предприятия было изъято около 6,5 тонны янтаря, добытого на территории Житомирской и Ровенской областей.

Незаконное производство организовал выходец из Восточной Азии, имеющий гражданство Украины.

«Делец оборудовал складские помещения, цех со спецоборудованием для огранки янтаря-сырца и построил мини-общежитие для работников. Как рабочую силу он использовал выходцев из Средней Азии, которые проживают на территории Украины», — сообщили в пресс-службе.

Всего на нелегальном производстве было задействовано до 100 работников. Готовую продукцию организатор подпольного цеха переправлял в одну из стран Азии.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине официально добывают 2,5 тонны янтаря в год, в то время как нелегальная добыча, по разным оценкам, может достигать 350 тонн.

Некоторые районы Житомирской и Ровенской областей, где активно идёт нелегальная добыча янтаря, в шутку называют Янтарной Народной Республикой, поскольку полиция не контролирует в них ситуацию.

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