Комик Семен Слепаков попал в больницу

Москва, , 08:50 — REGNUM В Москве госпитализирован актер и продюсер Семен Слепаков. Об этом 14 февраля сообщает РЕН ТВ.

Причиной госпитализации стали проблемы с сердцем. Отмечается, что заболевание врачи выявили заранее. Слепаков обратился к врачам за курсом лечения.

По предварительным данным, актер перенес небольшую операцию. В медучреждении он останется на несколько дней.

Семен Слепаков был капитаном команды КВН «Сборная Пятигорска» в 2000—2006 годах. Он работал над телепроектами «Наша Russia», «Весна с Иваном Ургантом», «Новый год на Первом», а также сериалами «Универ», «Интерны», «Сашатаня» и другими. С 2010 года Слепаков является резидентом «Comedy Club».