Четверг, 14 Февраля 2019 года
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Сильный пожар в Ингушетии уничтожил строительный магазин

Происшествия

Пострадавших при пожаре нет

Магас, 14 февраля 2019, 08:41 — REGNUM  В Ингушетии в ночь на 14 февраля сгорел строительный магазин «Строймаркет» в Малгобекском районе. Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 23:15. Площадь, охваченная огнем, превысила 2000 кв. м, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе спасательного ведомства.

Здание магазина строительных материалов расположено рядом с сельскими поселениями Новый-Редант и Зязиков-Юрт. На его тушение были привлечены 39 пожарных. Уже в 00:45 пожар был полностью ликвидирован. По данным МЧС, во время него никто не пострадал.

Крупный торговый центр был открыт в марте 2017 года. Его владелец, как пишет Telegram-канал «Главком РИ», испытывал трудности с погашением кредита, на который был построен объект.

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Пожары в учреждениях торговли
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