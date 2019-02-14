Деньги брали, но не тушили: названа причина обысков в Забайкаллесхозе

Чита, , 08:33 — REGNUM Правоохранители Забайкалья обнародовали сегодня, 14 февраля, причину следственных действий, проводимых в зданиях министерства природных ресурсов Забайкальского края и его подведомственной организации КГСАУ «Забайкаллесхоз». Согласно официальной информации регионального ГУ МВД РФ, установлена причастность должностных лиц специализированного автономного учреждения в сфере лесных отношений к хищению денежных средств, выделенных для борьбы с лесными пожарами.

Судя по всему, речь идёт о руководителе КГСАУ «Забайкаллесхоза» Андрее Ремезове и его подчиненной. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции и следователи Следственного управления УМВД России по Забайкальскому краю уличили их в использовании мошеннической схемы, которая позволила похитить около 1,5 миллиона бюджетных средств.

По версии следствия, между государственным учреждением и предпринимателем, работающим в лесной отрасли, был заключен договор, согласно которому последний обязался осуществить работу, связанную с ликвидацией пожаров. Деньги за данную услугу были выплачены, но фактически она не была оказана.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Как уже сообщало ИА REGNUM, огненное бедствие пришло в Забайкалье уже в середине апреля 2018 года. И пока не начался потоп (начало июля), площадь лесных пожаров практически еженедельно составляла несколько сотен гектаров. Причём, помимо природных причин лесных возгораний, в регионе регистрировались умышленные поджоги.

О том, что регион фактически не готов к пожароопасному сезону, что техника сильно изношена, нет запчастей к ней и нет средств для их приобретения, неоднократно предупреждала прокуратура. Из-за постоянных задержек зарплаты работникам КГСАУ «Забайкаллесхоз» существовала серьёзная нехватка людских ресурсов. Многие лесные угодья не стали тушить из-за «экономической нецелесообразности».

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Накануне, 13 февраля, чиновники регионального министерства природных ресурсов подтвердили информацию о начавшихся обысках и изъятии документации. Руководитель КГСАУ «Забайкаллесхоз» помещён в изолятор временного содержания.

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