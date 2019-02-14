Избиение своего ребёнка обошлось жительнице Приангарья в 100 тыс рублей

Иркутск, , 07:33 — REGNUM В Приангарье женщина, лишённая родительских прав, нанесла двухлетнему ребёнку тяжкие телесные повреждения. Факт жестокого обращения попал в поле зрения правоохранителей Иркутска. По итогам проверки, проведённой городской прокуратурой, выяснилось, что тяжкие телесные повреждения мальчику 2017 года рождения нанесла его мать, уже лишённая родительских прав.

«В результате преступных действий малолетний претерпел глубокие физические и нравственные переживания», — пояснили в прокуратуре.

Прокурорское обращение в суд с целью восстановления нарушенных прав ребенка, помогло взыскать с жестокой матери компенсацию морального вреда в сумме 100 тысяч рублей. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что за 2017 год в Приангарье на 26% увеличилось количество преступлений, связанных с жестоким отношением к несовершеннолетним, сообщала Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Светлана Семенова. По её словам, ещё на треть стало больше сознательных взрослых, которые стали сообщать в полицию об избиении детей в соседских или знакомых семьях.