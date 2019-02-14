Четверг, 14 Февраля 2019 года
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Ритуальные убийства детей в Танзании: еще трое погибших

Происшествия

По сообщениям полиции, эти преступления связаны с убийствами более 10 детей в провинции Нджомбе, расследование продолжается

Бариади, Танзания, 14 февраля 2019, 07:24 — REGNUM  Убийства детей в Танзании переместились на север страны из южной провинции Нджомбе. В области Симию рядом с озером Виктория были убиты трое, сообщает ВВС Swahili.

Первое убийство произошло в октябре 2018 года, а последнее — в феврале 2019. Убийства также напоминают ритуальные: детей находят с отрезанными частями тела.

В провинции Бусега области Симию убивают девочек. Последнее убийство произошло 8 февраля, тело восьмилетней Джойс Джозеф было найдено в кустах через два дня после того, как она пропала. Второе убийство произошло 13 декабря. Тело 12-летней Милембе Мадуху было найдено в недостроенном здании, первое убийство произошло 10 октября, Сусана Шиджа была обнаружена мертвой.

Глава области Симию Энтони Мтака подтвердил произошедшее и сообщил, что было задержано четверо подозреваемых.

Полиция связывает преступления в Симию с убийствами в Нджомбе, где погибло уже более 10 детей.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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