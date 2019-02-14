В Приангарье родители не заметили, что похоронили не своего сына

Усолье-Сибирское, Иркутская область, , 07:08 — REGNUM Халатность санитара из морга в городе Усолье-Сибирское (Иркутская область) привела к тому, что убитым горем родителям пришлось дважды хоронить своего погибшего в больнице сына. Из официального сообщения Усольского городского суда следует, что мужчина не проверил маркировку и ошибочно выдал ритуальной службе тело другого умершего. Посмертный грим и некоторая схожесть стали роковыми.

«Даже родители и все, кто пришел на прощание, не заметили подмены. На следующий день после церемонии захоронения, родители, согласно ритуальной традиции, отправились на кладбище. Там к ним, предварительно позвонив, подошла заведующая кладбищем. Она сообщила, что было захоронено тело чужого человека», — поясняют в суде.

В итоге родственникам несколько часов пришлось провести в отделении полиции, где они писали заявление о подмене трупа и давали показания следователю. После чего пришлось вновь ехать на кладбище, проводить эксгумацию и хоронить усопшего сына.

«Родители очень тяжело перенесли произошедшее. На кладбище пришлось вызывать скорую помощь», — говорится в материалах дела.

Кстати, допустивший ошибку санитар взял на себя ответственность за произошедшее, сообщив о случившемся кладбищенским работникам и извинившись перед скорбящими родственниками. Также он оплатил эксгумацию и повторное захоронение.

Тем не менее, суд постановил взыскать с с ГБУЗ «Иркутское областное патологоанатомическое бюро» в пользу отца и матери 55 тысяч рублей морального вреда. Ещё 16 тысяч рублей составило возмещение расходов на оплату услуг представителя. Санитар же получил взыскание на работе.

Решение в законную силу не вступило.

Как уже сообщало ИА REGNUM, похожий случай произошёл на Алтае в январе 2019 года. Поскольку у скончавшейся после тяжёлой продолжительной болезни женщины не было близких родственников, её тело из морга забирали посторонние люди.

Тревогу забили племянники, пришедшие в ритуальный зал. Там они категорически заявили, что это не их тётя. Достойно проводить в последний путь пожилую женщину не получилось потому, что к тому времени, как неразбериха закончилась, в ритуальном зале уже началась следующая церемония прощания. Заказанный поминальный обед тоже был сорван: к тому времени, когда похоронная процессия добралась до столовой, там её уже не ждали.

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