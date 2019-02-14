Погибший во Вьетнаме российский турист спасал человека – СМИ

Санкт-Петербург, , 05:43 — REGNUM Житель Санкт-Петербурга Руслан Г. погиб во время отдыха в городе Нячанге (Вьетнам), сообщает 47news.

По словам журналиста Петра Васильева, инцидент произошел утром 12 февраля. Петербуржец погиб, пытаясь спасти пожилого человека. Обоих мужчин унесло сильным течением, и они утонули. Сейчас решается вопрос доставки в Россию тела погибшего.

«В сообщениях местных СМИ говорится, что погибшие якобы проигнорировали предупреждения об опасности купания и более того — употребляли до этого алкоголь, — пишет здание. — Эти данные категорически опровергает супруга погибшего и его товарищи из Ленинградской области — Руслан погиб, спасая человека».

Напомним, о гибели двух российских туристов ИА REGNUM сообщало 12 февраля. Газета Tuoi Tre со ссылкой на представителя службы спасения написала, что погибшие были нетрезвы и пошли плавать, несмотря на штормовое предупреждение.

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