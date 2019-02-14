На Колыме возникла угроза ЧС из-за аварии в энергоситсеме

Магадан, Магаданская область, , 05:40 — REGNUM На границе Ягоднинского и Тенькинского округов Магаданской области обрушилась опора линии электропередачи (ЛЭП). Из-за ЧП Магадан переведён на питание от резервного источника электроснабжения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Магаданской области.

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Авария произошла на участке высоковольтной линии Колымская ГЭС — Усть-Омчуг и стала причиной введения режима повышенной готовности в связи с угрозой возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с обеспечением бесперебойного функционирования объектов жизнеобеспечения и социальной сферы Магаданской области.

Ситуация контролируется главой региона Сергеем Носовым и министерством строительства, ЖКХ и энергетики. Предприятия энергетического комплекса обеспечены всем необходимым для предотвращения возможных аварийных ситуаций. Специалисты «Магадананэнерго» ищут причины повреждения линии и пытаются её восстановить.

«Введены дополнительные меры проверки готовности аварийных служб, расположенных на территории всех муниципальных образований. Ведётся мониторинг укомплектованности личным составом и необходимым оборудованием, наличия и готовности работоспособности аварийных источников питания, и других необходимых мер. Необходимых мощностей резервной ветки хватает для обеспечения электроэнергией города Магадана, Ольского и Хасынского округа», — рассказал на заседании оперативного штаба комиссии по чрезвычайным ситуациям заместитель председателя правительства Магаданской области подчеркнул Андрей Белозерцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года «Магаданэнерго» завершила реконструкцию подстанций «Оротукан» и «Центральная», подключив их к линии электропередачи 220 кВ «Оротукан-Палатка-Центральная». Эта ЛЭП предназначена для снабжения электроэнергией от строящейся Усть-Среднеканской ГЭС в районе города Магадан, а также для повышения надежности энергоснабжения региона.