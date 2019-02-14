Власти Бразилии разрабатывают план, чтобы не повторить ЧП с прорывом дамбы

Бразилиа, , 04:43 — REGNUM Бразильские власти разрабатывают комплекс мер для предотвращения чрезвычайных ситуаций, подобных обрушению дамбы в штате Минас-Жерайс, заявил президент Бразилии Жаир Болсонару в эфире телеканала Record.

По его словам, план разрабатывает министр горнорудной промышленности Бенту Коста Лима Лейте в команде с другими министрами. Цель плана — предотвратить случаи с обрушениями дамб в Бразилии. Болсонару подчеркнул, что в настоящее время необходимо, чтобы тысячи подобных дамб работали в соответствии со всеми мерами безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января в бразильском штате Минас-Жерайс произошло обрушение дамбы предприятия Vale. В результате обрушения потоки грязи и воды смысли дома жителей города Брумадинью. По последним данным, число жертв катастрофы составило 157 человек, пропавшими без вести числятся еще 181 человека.

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