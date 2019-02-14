В морозы без тепла: устранение коммунальной аварии в Черногорске затянулось

Черногорск, Хакасия, , 03:20 — REGNUM По состоянию на поздний вечер 13 февраля часть жителей города Черногорска (Хакасия) всё ещё оставалась без тепла. Причина — серьёзная коммунальная авария.

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Хакасии, на тепловой сети центральной котельной города обнаружили повторный порыв. На месте происшествия работали аварийные службы, десять единиц техники, в том числе экскаваторы, кран и мотопомпы.

Часть многоквартирных домов, подключили к другому теплоисточнику. Что касается остальных домов, власти заявили о планах по восстановлению теплоснабжение к утру 14 февраля.

«При необходимости будет предоставлен транспорт и жители будут расселены в общежитии или гостинице», — говорится в сообщении республиканского правительства.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в результате серьёзной коммунальной аварии в Черногорске без тепла остались более 200 домов и 29 социально значимых объектов.

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Ограничение коснулось более 16 тысяч человек. Аварию планировали устранить к обеду 13 февраля, однако эти планы не сбылись.

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