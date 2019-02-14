Четверг, 14 Февраля 2019 года
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В Подмосковье двое детей попали под колеса электрички

Происшествия

Один из них погиб

Красногорск, 14 февраля 2019, 01:52 — REGNUM  Электричка сбила двух несовершеннолетних в Подмосковье, один из них погиб, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Инцидент произошел на станции «Водники» Савеловского направления железной дороги. Сообщается, что несовершеннолетние переходили железнодорожные пути в неустановленном месте и попали под электричку. В результате происшествия один из детей погиб, другой получил серьезные травмы. В настоящее время сотрудники транспортной полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, на юго-востоке Москвы электричка сбила насмерть мужчину. Сообщается, что инцидент произошел возле платформы «Новая» Казанского направления. Мужчина переходил пути в неположенном месте.

Читайте ранее в этом сюжете: На юго-востоке Москвы мужчина погиб под колесами электрички

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Происшествия на железнодорожных вокзалах
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