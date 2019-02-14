Четверг, 14 Февраля 2019 года
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Пожар в телецентре «Останкино» полностью потушен

Происшествия

Информации о пострадавших нет

Москва, 14 февраля 2019, 01:31 — REGNUM  Пожар, произошедший в телецентре «Останкино» в Москве, был полностью потушен, сообщает пресс-служба ГУ МЧС столицы.

Сообщается, что площадь возгорания составила около пяти квадратных метров, однако произошло сильное задымление в здании. Предполагается, что горела электрощитовая. На данный момент пожар полностью потушен.

Информации о пострадавших нет. По официальным данным, эвакуация в здании не проводилась, однако ряд СМИ сообщил, что из помещения было эвакуировано около 150 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В телецентре «Останкино» в Москве произошёл пожар

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