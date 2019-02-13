Среда, 13 Февраля 2019 года
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В Северной Македонии перевернулся автобус, много погибших

Происшествия

В автобусе находилось более 50 человек

Скопье, 13 февраля 2019, 22:53 — REGNUM  Не менее 13 человек погибли в результате аварии автобуса в Северной Македонии, 13 февраля передает агентство Associated Press.

Автобус с рабочими перевернулся на шоссе вблизи столицы бывшей югославской республики, Скопье. Всего в автобусе находилось более 50 человек.

Министр здравоохранения Венко Филипче, некоторые рабочие погибли на месте происшествия, некоторые погибли уже в больницах. Есть несколько тяжело раненых, состояние которых может ухудшиться.

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