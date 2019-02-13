СМИ: Атаку на автобус КСИР в Иране произвел террорист-смертник

Тегеран, , 22:23 — REGNUM Автобус с военными из состава «Корпуса стражей исламской революции» (КСИР) был взорван террористом-смертником, сообщает 13 февраля информагентство Fars.

По информации агентства, смертник напал на автобус КСИР на пути из граничащей с Афганистаном иранской провинции Систан в провинцию Белуджистан.

В результате взрыва погиб 41 человек, включая мирных жителей.

На данный момент ни одна из радикальных группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее.

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