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Электропоезд сбил двух подростков в Подмосковье

Происшествия

Один из пострадавших скончался

Долгопрудный, Московская область, 13 февраля 2019, 22:11 — REGNUM  Один подросток погиб и ещё один пострадал под колёсами электропоезда в подмосковном городе Долгопрудный. Об этом сообщили 13 февраля в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

По информации ведомства, инцидент произошёл на станции «Водники» Савёловского направления Московской железной дороги.

Предварительно установлено, что двое несовершеннолетних переходили железнодорожные пути в неположенном месте. Сотрудниками транспортной полиции выясняются все обстоятельства произошедшего.

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