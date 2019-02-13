Среда, 13 Февраля 2019 года
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По факту гибели двух рабочих на комбинате «Мечела» возбудили дело

Происшествия

По факту нарушения требований охраны труда

Челябинск, 13 февраля 2019, 22:10 — REGNUM  В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту гибели двоих рабочих на Челябинском металлургическом комбинате. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном управлении СКР.

Дело заведено по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть двух лиц, уточнили в СКР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 13 февраля в цехе непрерывного розлива металла расплавленная масса вылилась из ковша. Начался пожар.

16 человек, находившихся внутри, эвакуировались. Ещё двое погибли. В 8:25 по местному времени пожарные справились согнём.

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Пожары и взрывы на предприятиях
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