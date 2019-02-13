Число жертв теракта на юго-востоке Ирана выросло до 41

Тегеран, , 22:00 — REGNUM Число жертв террористического акта на юго-востоке Исламской Республики Иран возросло до 41 человека. Об этом сегодня, 13 февраля, сообщает агентство Fars.

«Число жертв возросло до 41, включая членов КСИР и мирных жителей», — сказано в сообщении Fars на странице агентства в сети микроблогов Twitter.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, террористы атаковали автобус, в котором ехали военнослужащие Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Сперва сообщалось о гибели по меньшей мере 20 военнослужащих КСИР, ещё 20 человек получили ранения.

Сейчас число жертв возросло до 41.

Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна из террористических организаций.

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