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Режим ЧС в Копейске: как тушат пожары в шахтах

Происшествия

Очаги накроют несгораемым грунтом

Режим ЧС в Копейске: как тушат пожары в шахтах
Иван Шилов © ИА REGNUM
Пожарные

Копейск, Челябинская область, 13 февраля 2019, 21:13 — REGNUM  Тушение очагов пожара на шахтах в Копейском городском округе Челябинской области будет идти с помощью укрытия полыхающих участков несгораемым грунтом и затем с герметизацией их слоем глины. Об этом журналистам сообщили в администрации города.

Сейчас доступ посторонних в зону ЧС ограничен. Спасатели переведены на круглосуточный режим работы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители посёлка Старокамышинска пожаловались чиновникам на запах гари и смог. После этого в Копейске был введён режим ЧС.

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