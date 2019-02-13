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В телецентре «Останкино» в Москве произошёл пожар

Происшествия

В результате инцидента никто не пострадал

Москва, 13 февраля 2019, 20:17 — REGNUM  В телецентре «Останкино» на улице Академика Королёва в Москве вечером 13 февраля произошёл пожар. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

По информации агентства, в подвале одного из зданий телецентра произошло возгорание электрощита, в результате чего возникло плотное задымление.

Сообщается, что площадь, охваченная огнём, составила пять квадратных метров. К настоящему времени возгорание ликвидировано.

Эвакуация в здании в связи с инцидентом не проводилась. Сведений о возможных пострадавших на данный момент не поступало.

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Пожары в многоэтажных зданиях
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