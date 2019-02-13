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Копейск накрыл смог от пожаров на шахтах. Введен режим ЧС

Происшествия

Жители города массово жалуются на дым от горящих выработанных угольных шахт

Копейск, Челябинская область, 13 февраля 2019, 19:28 — REGNUM  Власти города Копейск Челябинской области ввели режим ЧС из-за смога, вызванного пожарами на выработанных угольных шахтах, сообщает 13 февраля пресс-служба городской администрации.

По информации местных властей, в Копейске пожарные бригады борются с огнем на старых шахтах, возле поселка Старокамышинск и северо-восточнее садового товарищества «Шахтер».

Режим ЧС введён с 16:00 11 февраля после массовых жалоб жителей поселка Старокамышинск на сильный запах гари и задымление.

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Пожары и взрывы на предприятиях
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