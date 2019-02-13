В Иране террористы атаковали автобус с солдатами КСИР — десятки жертв

Тегеран, , 19:21 — REGNUM В Исламской Республике Иране по меньшей мере 20 военнослужащих из Корпуса стражей исламской революции (КСИР) погибли и еще 20 получили ранения в результатет террористического акта на юго-востоке страны. Об этом сегодня, 13 февраля, сообщает иранское агентство IRNA.

Сообщается, что террористы атаковали автобус, который перевозил военнослужащих КСИР.

Подробности нападения пока не приводятся. На данный момент сообщается о как минимум 20 погибших.

Ни одна из террористических группировок пока не взяла на себя отвественность за нападение.