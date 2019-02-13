Среда, 13 Февраля 2019 года
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В индийском штате Раджастхан во время учений разбился МИГ-27

Происшествия

В индийском штате Раджастхан неподалеку от города Джайсалмер во время планового полета разбился истребитель-бомбардировщик Миг-27

Нью-Дели, 13 февраля 2019, 20:55 — REGNUM  12 февраля во время исполнения учебной миссии в индийском штате Раджастхан, недалеко от города Джайсалмер, разбился военный истребитель Миг-27.

Сообщается, что пилот сумел катапультироваться и не пострадал.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», самолет начал свой полет из военно-воздушной базы в Джайсалмере, а в 6:10 утра по местному времени потерпел крушение близ города Покран.

По сообщению официальных представителей ВВС Индии, в настоящее время следственная комиссия занимается расследованием данного инцидента.

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Зарубежная хроника
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