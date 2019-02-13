В индийском штате Раджастхан во время учений разбился МИГ-27

Нью-Дели, , 20:55 — REGNUM 12 февраля во время исполнения учебной миссии в индийском штате Раджастхан, недалеко от города Джайсалмер, разбился военный истребитель Миг-27.

Сообщается, что пилот сумел катапультироваться и не пострадал.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», самолет начал свой полет из военно-воздушной базы в Джайсалмере, а в 6:10 утра по местному времени потерпел крушение близ города Покран.

По сообщению официальных представителей ВВС Индии, в настоящее время следственная комиссия занимается расследованием данного инцидента.