Среда, 13 Февраля 2019 года
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В индийском Джамму и Кашмире 2 солдата погибли в перестрелке с террористами

Происшествия

В индийском штате Джамму и Кашмир недалеко от города Пулвама произошла перестрелка между силами безопасности Индии и террористами

Штат Джамму и Кашмир, Индия, 13 февраля 2019, 19:07 — REGNUM  12 февраля в штате Джамму и Кашмир произошла перестрелка между военнослужащими сухопутной армии Индии и террористами. В бою погибли два солдат. Источники также сообщают, что один из боевиков был ликвидирован.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», силы безопасности окружили боевиков недалеко от города Пулвам на юге Кашмира. По сообщениям, от трех до четырех террористов группировки Джаиш-е-Мухаммад, признанной в Индии террористической, до сих пор прячутся в деревне.

В целях безопасности, в этом районе власти отключили мобильные интернет-услуги.

Напомним, что последнее столкновение между с силами безопасности Индии произошло 10 февраля, в ходе него было ликвидировано пять террористов.

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Зарубежная хроника
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