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Трое жителей Северной Осетии избили полицейских

Происшествия

Все трое стали фигурантами уголовного дела

Владикавказ, 13 февраля 2019, 15:08 — REGNUM  В Северной Осетии возбуждено уголовное дело в отношении троих местных жителей. Они обвиняются в применении насилия в отношении представителей власти. От рук хулиганов пострадали двое сотрудников полиции, несших службу в городе Владикавказе, сообщили ИА REGNUM 13 февраля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Инцидент произошел 25 января 2019 года. Сотрудники ДПС организовали преследование автомашины ВАЗ-2115, которая двигалась задним ходом. Остановив ее у гостиницы «Жемчужина», полицейские потребовали у водителя документы. Однако намерения стражей порядка установить виновника нарушения правил дорожного движения не увенчались успехом. Группа молодых людей начала избивать инспекторов. У одного полицейского сорвали погон и нагрудный знак сотрудника МВД.

Чтобы остановить побоище, полицейские применили табельное оружие, произведя выстрелы в воздух. В результате драки сотрудники ДПС получили ушибы, ссадины головы и лица.

Участники нападения на полицейских были задержаны в тот же день. В настоящее время один из них заключен под стражу, двоим другим назначена мера пресечения в виде домашнего ареста.

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