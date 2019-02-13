ФСБ пришла с обысками в несколько крупных агрохолдингов – СМИ

Москва, , 12:03 — REGNUM Сегодня, 13 февраля, сразу на целом ряде предприятий, которые входят в крупные российские агрохолдинги, сотрудники Федеральной службы безопасности проводят обыски. В организациях ведётся выемка документации.

По информации источников, которые цитирует «Интерфакс», следственные действия ведутся в 13 регионах: в Москве, Санкт-Петербурге, Тамбовской, Челябинской, Свердловской, Воронежской, Московской, Саратовской, Пензенской, Ленинградской, Белгородской, Липецкой областях и в Мордовии.

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Так, в частности, в Челябинской области сотрудники ФСБ 13 февраля пришли с проверкой на птицефабрику «Челябинская», которая находится в Копейске, сообщает Ura.ru.

Известно, что поводом для проверок стали долги по НДС и несоблюдение хартии в сфере оборота продукции, подписанной в 2017 году.

Как сообщало ИА REGNUM, хартию, обязывающую компании при закупках продукции избегать посредников, которые зачастую уходят от уплаты НДС, крупнейшие зернотрейдеры подписали в мае 2017 года. Подписавшие документ обязуются не получать «конкурентное преимущество за счёт неуплаты налоговых платежей или участия в схемах организации незаконного возмещения НДС», приобретать продукцию непосредственно у производителей либо фирм-комиссионеров.

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