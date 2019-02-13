За сутки ВСУ 22 раза обстреляли территорию ДНР — СЦКК

Соледар, ДНР, , 09:56 — REGNUM За минувшие сутки в ходе 22 обстрелов территории ДНР вооружённые формирования Украины использовали 214 единиц боеприпасов, сообщили 13 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском направлении ВСУ выпустили 21 мину калибра 82 мм, а также применили вооружение БМП, гранатомёты АГС и крупнокалиберное стрелковое оружие.

На донецком направлении были зафиксированы взрывы шести мин калибра 120 мм, трёх мин калибра 82 мм, а также применение зенитной установки, гранатомётов АГС, РПГ и СПГ, крупнокалиберного стрелкового оружия.

На мариупольском направлении ВСУ использовали вооружение БМП, гранатомёты АГС и крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (Зайцево, посёлок шахты имени Гагарина, Широкая Балка); Ясиноватая, Васильевка, Крутая Балка, Донецк («Вольво-центр»), Старомихайловка, Сосновское, Ленинское, Коминтерново, Саханка», — сказано в сообщении.

В СЦКК отметили, что под обстрелом украинских силовиков вновь оказался район Васильевской насосной станции, которая обеспечивает водой жителей ДНР, а также подконтрольных Украине территорий. Жертв и разрушений удалось избежать.

Напомним, сутками ранее ВСУ выпустили по ДНР 289 единиц боеприпасов, обстреляв территорию республики 24 раза.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог Ростислав Ищенко высказал мнение, что предоставление Донбассу автономии в составе Украины, записанное в Минских соглашениях, уже утратило свою актуальность. Он считает, что это решение вызовет ещё больший конфликт.

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