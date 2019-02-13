Охотники за металлом чуть не лишили жизни алтайского железнодорожника

Новоалтайск, Алтайский край, , 07:47 — REGNUM Попытка пресечь противоправные действия двух мужчин, вознамерившихся похитить металлические части тормозных систем грузового подвижного состава железных дорог, чуть не закончилась трагически для алтайского железнодорожника. В результате нападения он получил ушиб головного мозга, перелом костей черепа и другие травмы головы. Подробности уголовных дел, предусмотренных статьями 158 и 111 Уголовного кодекса РФ («Кража» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 13 февраля, в Алтайском ЛУ МВД России.

Инцидент произошёл на станции Алтайская: 55-летний сотрудник предприятия заметил двоих неизвестных, похищающих железнодорожные детали. Дать отпор злоумышленникам помогли коллеги. Они остановили избиение и удерживали подозреваемых до приезда сотрудников полиции.

«Задержанными оказались двое братьев, проживающих в Первомайском районе Алтайского края. Старший — 45-летний — ранее судим за незаконный оборот наркотиков, младший — 42-летний — отбывал наказание за грабеж», — отмечают правоохранители.

Пострадавшего в результате нападения мужчину госпитализировали в одно из лечебных учреждений Барнаула.