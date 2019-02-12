В Барнауле водитель высадил ребёнка на обочине трассы у городской свалки

Барнаул, , 12:31 — REGNUM Барнаульского водителя, который вечером 11 февраля следуя по автобусному маршруту №25, высадил вне остановки девятилетнюю девочку, ждёт разбирательство. Согласно официальной информации СУ СК РФ по Алтайскому краю, инцидент произошёл в районе городской свалки.

Оценка действиям водителя на предмет оставления в опасности несовершеннолетнего понадобилась после того, как в СМИ выступила женщина, рассказавшая, что накануне ей пришлось довезти до дома незнакомую ей девочку, которая шла по обочине трассы в темное время. По словам девочки, она не успела выйти на своей остановке из-за замерзших окон автобуса, а денег на обратный билет у нее не было.

В ходе проверки следователи пообещали установить все обстоятельства произошедшего и дать принципиальную юридическую оценку руководству транспортной компаний по ненадлежащему оказанию услуг в сфере пассажироперевозок.

Как уже сообщало ИА REGNUM, похожий случай в середине января 2019 года произошёл также в Кировске (Мурманская область): семилетняя девочка села в автобус №104. При этом оказалось, что транспортное средство фактически следует по маршруту №108 (забыли поменять табличку). Водитель довез малышку до конечной остановки, где высадил.

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