Среда, 13 Февраля 2019 года
23:27:55 МСК

Видео обрушения трапа в аэропорту Барнаула попало в сеть

Происшествия

Травмы получили четыре человека

Барнаул, 12 февраля 2019, 10:02 — REGNUM  Запись падения людей с автотрапа в воздушной гавани Барнаула опубликована 12 февраля в сообществе «Подслушано Барнаул» в соцсети «ВКонтакте». Несколько пассажиров упали с высоты около пяти метров.

В кадре виден трап возле самолета «Уральских авиалиний» и группа людей на верхней площадке. В какой-то момент площадка опрокидывается, пассажиры падают вниз. К ним бегут сотрудники аэропорта.

Читайте также: В аэропорту Барнаула обрушился трап: есть пострадавшие

После ЧП были госпитализированы четыре человека. У одной из пострадавших медики подозревают перелом позвоночника. У мужчины-пассажира ломана нога, уточняет «Комсомольская правда».

Как сообщало ИА REGNUM, обрушение трапа в аэропорту Барнаула произошло утром 12 февраля, когда в самолет садились пассажиры московского рейса. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Читайте ранее в этом сюжете: После обрушения трапа в аэропорту Барнаула возбуждено уголовное дело

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Происшествия в аэропортах
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить