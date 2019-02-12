Видео обрушения трапа в аэропорту Барнаула попало в сеть

Барнаул, , 10:02 — REGNUM Запись падения людей с автотрапа в воздушной гавани Барнаула опубликована 12 февраля в сообществе «Подслушано Барнаул» в соцсети «ВКонтакте». Несколько пассажиров упали с высоты около пяти метров.

В кадре виден трап возле самолета «Уральских авиалиний» и группа людей на верхней площадке. В какой-то момент площадка опрокидывается, пассажиры падают вниз. К ним бегут сотрудники аэропорта.

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После ЧП были госпитализированы четыре человека. У одной из пострадавших медики подозревают перелом позвоночника. У мужчины-пассажира ломана нога, уточняет «Комсомольская правда».

Как сообщало ИА REGNUM, обрушение трапа в аэропорту Барнаула произошло утром 12 февраля, когда в самолет садились пассажиры московского рейса. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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