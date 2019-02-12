После обрушения трапа в аэропорту Барнаула возбуждено уголовное дело

Барнаул, , 09:07 — REGNUM Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после инцидента с трапом в воздушной гавани Барнаула. Об этом сообщает 12 февраля пресс-служба СК России.

По данным следствия, утром 12 февраля, когда пассажиры рейса Барнаул — Москва садились в самолет, произошло обрушение трапа. Уточняется, что надломилась стойка корзины трапа.

В результате несколько пассажиров получили травмы и были доставлены в больницу. В СК сообщают о четверых госпитализированных, тогда как ранее Минтранс Алтайского края сообщил о троих пассажирах, переданных медикам.

Дело по статье 238 УК РФ возбуждено следственными органами Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР. Устанавливаются все подробности произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, самолет отправился в рейс с двухчасовой задержкой.

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