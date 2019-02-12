Среда, 13 Февраля 2019 года
23:52:51 МСК

Самолет Барнаул — Москва отправился в рейс после ЧП с трапом

Происшествия

Задержка составила два часа

Самолет Барнаул — Москва отправился в рейс после ЧП с трапом
Gellinger
Cамолет. Небо. Закат

Барнаул, 12 февраля 2019, 08:03 — REGNUM  Самолет «Уральских авиалиний» вылетел из Барнаула в Москву с задержкой, вызванной обрушением трапа в аэропорту. Об этом 12 февраля сообщает RT.

Лайнер отправили в рейс через два часа после инцидента, уточнили в воздушной гавани. В настоящее время устанавливаются подробности произошедшего, ведется расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 12 февраля в воздушной гавани Барнаула пять человек получили травмы, упав с неисправного трапа. Верхняя площадка конструкции обрушилась, когда на ней находились пассажиры. Трое из них были доставлены в больницу, двое отказались от госпитализации.

В инциденте разбирается Барнаульская транспортная прокуратура.

Читайте ранее в этом сюжете: В аэропорту Барнаула обрушился трап: есть пострадавшие

Читайте развитие сюжета: После обрушения трапа в аэропорту Барнаула возбуждено уголовное дело

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиапроисшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить