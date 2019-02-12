В аэропорту Барнаула обрушился трап: есть пострадавшие

Барнаул, , 07:19 — REGNUM В Алтайском крае транспортная прокуратура начала проверку по факту инцидента в аэропорту Барнаула. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства, по предварительным данным, ЧП произошло сегодня, 12 февраля, в 07:30 по местному времени.

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В международном аэропорту имени Титова при посадке пассажиров на борт авиакомпании «Уральские авиалинии», который должен был вылететь в Москву, обрушилась верхняя площадка автотрапа. При этом известно, что трап проходил проверку, согласно регламенту, в октябре 2018 года, замечаний выявлено не было.

Изначально сообщалось о шести пострадавших. Однако, как уточнили ИА REGNUM в министерстве транспорта Алтайского края, пострадали пять человек, причем госпитализация двум из них не потребовалась.

«Остальные пассажиры отправлены к месту назначения в 9:35 по местному времени», — уточнили в транспортной прокуратуре.

По данным минтранса, на данный момент в Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи находятся три человека. Администрация аэропорта уже принесла свои извинения и гарантировала оказание пострадавшим всего комплекса медицинских услуг.

Кроме того, руководством предприятия издано распоряжение о проведении внеочередной проверки технического состояния всех трапов. Выяснением причин произошедшего займется специальная комиссия.

Как сообщало ИА REGNUM, подобный инцидент произошёл в сентябре 2017 года в петербургском аэропорту «Пулково». При выходе пассажиров с борта самолёта произошло повреждение опорной оси, выдвижная площадка трапа обрушилась, и с трехметровой высоты на асфальт упала женщина с полуторагодовалой внучкой. Бабушка получила травмы, а ребенок скончался в больнице через две недели от тяжелых повреждений, полученных при падении.

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