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Обрушение автотрапа травмировало шестерых пассажиров рейса Барнаул — Москва

Происшествия

ЧП произошло в аэропорту Барнаула

Барнаул, 12 февраля 2019, 06:52 — REGNUM  В аэропорту Барнаула сегодня утром, 12 февраля (07:30 местного времени) произошло ЧП с пострадавшими. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому обеспечению Оксана Горбунова, в тот момент, когда пассажиры воздушного судна аэробус А-320 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявшего рейс №652 Барнаул — Москва, стали подниматься на борт, произошло обрушение верхней площадки автотрапа.

«При падении шестеро человек получили травмы, не представляющие угрозу жизни, и телесные повреждения. Четверым из них потребовалась госпитализация в барнаульскую городскую больницу», — пояснили в транспортной прокуратуре.

Известно также, что остальные пассажиры были отправлены к месту назначения спустя два часа после инцидента (в 09:35 местного времени).

Проверку исполнения требований федерального законодательства при оказании АО «Авиапредприятие «Алтай» услуг по аэропортовому обслуживанию воздушных судов проводит Барнаульская транспортная прокуратура.

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Авиапроисшествия
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