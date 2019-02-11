ВВС Турции вновь нанесли удар по Ираку

Эрбиль, Ирак, , 11:57 — REGNUM Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» двух человек на территории Ирака, подозреваемых в связях с Рабочей партией Курдистана (РПК) сообщает 11 февраля Anadolu Ajansi.

Термин «нейтрализован» часто используется турецкими военными в качестве эвфемизма за которым скрывается либо убийство противника, либо захват в плен или добровольная сдача.

Напомним, Турция регулярно наносит удары по позициям РПК в Ираке, считая данную организацию террористической. Недавняя подобная акция привела к гибели мирных жителей, что вызвало недовольству у населения Иракского Курдистана.

Власти курдской автономии возложили ответственность за гибель мирных граждан на членов РПК, а не на турецкую авиацию.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперт: Эрбиль ведет двойную игру с РПК и Турцией