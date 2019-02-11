Главу Херсонской области подозревают в организации убийства Гандзюк — ГПУ

Киев, , 11:39 — REGNUM Глава Херсонской областной государственной администрации Владислав Мангера подозревается в убийстве чиновницы Екатерины Гандзюк, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 11 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.

«Гражданину Мангеру В. М. объявлено подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк», — сообщил Луценко.

Отметим, 10 февраля Владислав Мангера был оперативно исключён из рядов партии «Батькивщина», которую возглавляет один из лидеров президентской гонки на Украине Юлия Тимошенко.

Как передавало ИА REGNUM, на помощницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк напали 31 июля 2018 года. Неизвестные облили её кислотой. Позже женщина скончалась в одной из больниц Киева. Согласно одной из версий, Гандзюк могли убить из-за её участия в борьбе за контроль над незаконными вырубками леса в Херсонской области.

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