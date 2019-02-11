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Массовое отравление неизвестным алкоголем произошло в Забайкалье

Происшествия

Погибли женщина и двое её сыновей, ещё один находится в больнице

Массовое отравление неизвестным алкоголем произошло в Забайкалье
Алкоголь-враг разума. Советский плакат

Агинский Бурятский округ, Забайкальский край, 11 февраля 2019, 11:35 — REGNUM  СУ СК РФ по Забайкальскому краю выясняет обстоятельства гибели троих жителей сельского поселения Южно-Аргалейское. В ходе предварительного разбирательства выяснилось, что все погибшие являются родственниками: это женщина 1961 года рождения и два её сына, 34 и 32 лет. Их трупы были найдены сегодня утром, 11 февраля.

По данным следствия, женщина с сыновьями в течение двух дней употребляли спиртное.

«Предварительно установлено, что мать с сыновьями погибли от употребления неустановленной жидкости. Еще один сын женщины в настоящее время госпитализирован в больницу с признаками отравления», — пояснили следователи.

По их словам, в ходе осмотра места происшествия было изъято около десятка пустых бутылок, все они направлены на судебно-химическую экспертизу. По телам погибших назначено проведение судебно-медицинских экспертиз.

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Алкогольные отравления
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