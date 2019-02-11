Понедельник, 11 Февраля 2019 года
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Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Южной Корее

Происшествия

Эпицентр землетрясения находился в 50 км от города Пхохан

Пхохан, Южная Корея, 11 февраля 2019, 11:24 — REGNUM  10 февраля недалеко от города Пхохан произошло землетрясение магнитудой 4,1, сообщает YTN.

Согласно информационному источнику, эпицентр землетрясения находился в 50 км к востоку от города Пхохан, провинция Кёнсан — Пукто. Очаг залегал на глубине 21 километр.

Большинство жителей страны даже не заметили толчков, лишь три звонка поступило в службу спасения 119 о землетрясении.

Отмечается, что легкие толчки ощущались в таких городах, как Пусан, Ульсан, Кёнсан, не смотря на то, что эти города находились примерно в 100 км от эпицентра землетрясения.

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Землетрясения
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