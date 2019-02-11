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Ударил 20 раз: в Красноярском крае будут судить отца, убившего младенца

Происшествия

Таким жестоким способом пьяный отец пытался «успокоить» плачущего ребёнка

Дивногорск, Красноярский край, 11 февраля 2019, 11:14 — REGNUM  Житель Красноярского края предстанет перед судом по обвинению в убийстве грудного ребенка. Об этом ИА REGNUM сегодня, 11 февраля, сообщили в Следственном комитете РФ.

По данным следствия, 25-летний мужчина в ночь с 24 на 25 сентября 2018 года остался дома вдвоём со своим трёхмесячным сыном. Его жена ушла на работу, а старшая дочь гостила у бабушки.

Ребёнок начал плакать, и пьяный отец попытался его успокоить, но не смог. Тогда злоумышленник разозлился и не менее 20 раз ударил младенца неустановленным тупым твёрдым предметом по голове и телу. Ребёнок скончался на месте происшествия от повреждений, несовместимых с жизнью. Его тело мать нашла утром 25 сентября, вернувшись с работы.

Уголовное дело направлено в суд.

Как уже сообщало ИА REGNUM, жестокое убийство младенца, о котором идёт речь, произошло в Дивногорске Красноярского края. Отец тогда пояснил, что пытался успокоить кричащего младенца, после чего ударил его рукой по лицу, укусил за туловище, выпил пива и лёг спать.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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